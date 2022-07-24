Эль Класико запомнилось не только дебютом новичков Барселоны, но и эффектным дриблингом звезды каталонцев.

Во время матча между Реалом и Барселоной Педри продемонстрировал отличное владение мячом, оставив в дураках новичка мадридцев Чуамени.

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Испанец удержался на ногах после борьбы с Милитао и продолжил контролировать сферу, когда Чуамени попытался отнять у него мяч. Француз потерпел фиаско, поскольку Педри непринужденным движением оставил Орельена в дураках.

К слову, матч между Реалом и Барселоной завершился минимальной победой каталонцев – единственный гол во встрече забил Рафинья.

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