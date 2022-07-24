Ель Класіко запам'яталось не лише дебютом новачків Барселони, але й ефектним дриблінгом зірки каталонців.

Під час матчу між Реалом та Барселоною Педрі продемонстрував чудове володіння м'ячем, залишивши в дурнях новачка мадридців Чуамені.

Реал – Барселона – 0:1 – відео шедевра зіркового новачка та огляд матчу

Іспанець втримався на ногах після боротьби з Мілітао та продовжив контролювати сферу, коли Чуамені спробував відібрати в нього м'яч. Француз зазнав фіаско, оскільки Педрі невимушеним рухом залишив Орельєна в дурнях.

До слова, матч між Реалом та Барселоною завершився мінімальною перемогою каталонців – єдиний гол у зустрічі забив Рафінья.

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