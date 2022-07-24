Барселона минимально обыграла Реал – космический гол Рафиньи затмил дебют Левандовски, массовая стычка и приговор Лунину
Товарищеский поединок испанских грандов в жарком Лас-Вегасе показался удивительно боевым и эмоциональным. Судьбу встречи решил пришедший из АПЛ звездный новичок "блаугранас".
Товарищеский поединок. Лас-Вегас (65 тысяч зрителей)
Реал Мадрид – Барселона – 0:1
Гол: Рафинья, 27
Реал (4-3-3): Куртуа – Лукас Васкес (Одриосола, 71), Милитао (Вальехо, 62), Алаба (Начо, 46), Рюдигер (Мэнди, 46) – Чуамэни (Кросс, 46), Вальверде (Асенсио) , 46), Камавинга (Модрич, 46) – Родриго (Себальос, 70), Азар (Каземиро, 46), Винисиус (Мариано, 70)
Барселона (4-3-3): Тер Штеген (Пенья, 62) – Араухо (Пике, 63), Кристенсен (Кесье, 46), Эрик Гарсия, Альба (Бальде, 46) – Бускетс (Серхи Роберто, 63), Гави (Де Йонг), Педри (Дест, 63) – Рафинья (Депай, 63), Левандовски (Обамеянг, 46), Ансу (Дембеле, 46)
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R A P H I N H A pic.twitter.com/OO9GL7YhH1— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 24, 2022
AMO A GAVI Y COMO DEFIENDE A CUALQUIERA pic.twitter.com/QZxbP8m4Pu— Siempre Cules (@Sempre_Cules) July 24, 2022