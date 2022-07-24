Барселона минимально победила Реал в спарринге в американском турне. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

На старте Вальверде и Фати обменялись опасными выстрелами, но забить удалось Рафиньи. Милитао, выбивая мяч, скинул прямо на звездного новичка Барсы, а тот вторым касанием вонзил в девятку.

Барселона минимально обыграла Реал – космический гол Рафиньи затмил дебют Левандовски, массовая стычка и приговор Лунину