Реал – Барселона – 0:1 – видео шедевра звездного новичка и обзор матча
Барселона минимально победила Реал в спарринге в американском турне. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
На старте Вальверде и Фати обменялись опасными выстрелами, но забить удалось Рафиньи. Милитао, выбивая мяч, скинул прямо на звездного новичка Барсы, а тот вторым касанием вонзил в девятку.
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Реал пытался отыграться, но был ближе к тому, чтобы пропустить второй раз. Спасал только Куртуа. Тибо, к слову, был единственным игроком, проведшим на поле весь поединок. Мадридцев ждут еще спарринги против Америки и Ювентуса, "блаугранас" – против Юве, Нью-Йорк Ред Буллз и Пумаса.