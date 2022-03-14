"Мы верим в нашу победу и в то, что чемпионат Украины будет продолжен. Не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ – Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы вместе с ними держим связь со всеми клубами.

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Сегодня на первый план выходит вопрос доигрывания чемпионата по спортивному принципу. Понимаем, что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем приниматься по ситуации", – поделился Павелко в комментарии Денисов Time.

Напомним, 24 февраля российские оккупанты начали военное нападение на земли Украины, однако ВСУ успешно защищают Родину. Захватчики теперь предпринимают крайне низменные поступки, такие как обстрелы жилых кварталов и гражданских людей. Из-за коварного наступления пришлось приостановить и чемпионат Украины по футболу на неопределенный срок.

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