"Ми віримо у нашу перемогу і в те, що чемпіонат України буде продовжено. Не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами у штабі працюють керівники УПЛ та ПФЛ – Євген Дикий та Олександр Каденко. Ми разом з ними тримаємо зв'язок з усіма клубами.

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Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату за спортивним принципом. Розуміємо, що ситуація може розвиватися по-різному. Остаточне рішення ухвалюватимемо по ситуації", – поділився Павелко у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, 24 лютого російські окупанти розпочали військовий напад на землі України, проте ЗСУ успішно захищають Батьківщину. Загарбники тепер вдаються до вкрай ницих вчинків, таких як обстріли жилих кварталів та цивільних людей. Через підступний наступ довелось призупинити і чемпіонат України з футболу на невизначений термін.

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