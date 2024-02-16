Павелко продолжает оставаться в СИЗО – следствие готовится передавать дело в суд
Расследование преступлений экс-президента УАФ Андрея Павелко выходит на финишную прямую.
Шевченковский районный суд Львова продлил срок пребывания под стражей Андрея Павелко, сообщает FootballHub.
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Согласно постановлению, бывший глава украинского футбола останется в СИЗО как минимум до 16 марта.
Отмечается, что следствие готовится передавать дело в суд, где уже будут непосредственно рассматривать дело о хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей.
Напомним, функционер обвиняется в хищении 26 миллионов гривен.
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