Шевченківський районний суд Львова продовжив термін перебування під вартою Андрія Павелка, повідомляє FootballHub.

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Згідно з ухвалою, колишній очільник українського футболу залишиться у СІЗО щонайменше до 16 березня.

Зазначається, що слідство готується передавати справу до суду, де вже будуть безпосередньо розглядати справу про розкрадання грошей на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Нагадаємо, функціонер звинувачується у розкраданні 26 мільйонів гривень.

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