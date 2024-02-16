Павелко продовжує залишатися в СІЗО – слідство готується передавати справу до суду
Розслідування злочинів екс-президента УАФ Андрія Павелка виходить на фінішну пряму.
Шевченківський районний суд Львова продовжив термін перебування під вартою Андрія Павелка, повідомляє FootballHub.
Україна збереже своє місце у виконкомі УЄФА – махінації Павелка могли підставити країну
Згідно з ухвалою, колишній очільник українського футболу залишиться у СІЗО щонайменше до 16 березня.
Зазначається, що слідство готується передавати справу до суду, де вже будуть безпосередньо розглядати справу про розкрадання грошей на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.
Нагадаємо, функціонер звинувачується у розкраданні 26 мільйонів гривень.
"Такої мерзоти, як Павелко, більше не буде в українському футболі": Гельзін оцінив прихід Шевченка в УАФ