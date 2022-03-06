"Обращаюсь к коллегам-руководителям национальных ассоциаций и моим друзьям в странах Европы и всего мира. Я очень благодарен вам за ежедневные слова поддержки Украины. Но чтобы спасти жизни тысяч невинных украинских детей и женщин, нужно как можно быстрее закрыть небо над нашей страной!

Инфантино выразил соболезнования по поводу гибели украинских футболистов

Призываю вас обратиться с этой просьбой к власти и военному руководству ваших государств, а также мировым лидерам, оказывающим влияние на такое решение! От него зависит, смогут ли дальше биться сердца маленьких детей в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Киеве и многих других городах и селах Украины. Сейчас они находятся под постоянным прицелом и бомбежками российских оккупационных войск и мечтают только об одном: чтобы этот "страшный сон" закончился.

Наши воины храбро защищают беззащитных мирных людей ценой своей жизни. Наше государство сейчас едино как никогда, объединенное вокруг президента Владимира Зеленского и веры в победу над злом. Мы все вместе сдерживаем нашествие русского фашизма, которое убивает и разрушает все на своем пути. Мы сдерживаем их продвижение к границам Европы и всему цивилизованному миру. Поэтому закрытие неба над Украиной – безопасность всего мира! Вместе мы обязательно победим темную силу русского фашизма! Слава Героям! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня уже 10-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

Россия напала на Украину: Зинченко заплакал перед Линекером, задержание Шуфрича, оккупантов разоблачили во лжи (LIVE)