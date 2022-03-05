"Дорогой президент, хочу выразить свои самые искренние и сердечные соболезнования в связи с трагической гибелью футболистов Виталия Сапило и Дмитрия Мартыненко.

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Не хватает слов, чтобы описать нашу печаль по поводу этих потерь. Виталий Сапило, игрок ФК Карпаты (Львов), Дмитрий Мартыненко, игрок ФК Гостомель, не будут забыты, всем нам их будет очень не хватать.

От имени международного футбольного сообщества хочу выразить глубокие соболезнования Украинской ассоциации футбола, ФК Карпаты (Львов), ФК Гостомель и семьям Виталия Сапило и Дмитрия Мартыненко, их партнерам, друзьям и близким. Наши мысли – со всеми вами. Мы надеемся, что в определенной степени наши слова поддержки смогут принести хоть немного мира и спокойствия в это время. Искренне ваш, Джанни Инфантино", – цитирует обращение президента ФИФА официальный сайт УАФ.

Напомним, Сапило был командиром танкового взвода, обезвредил три десятка единиц техники врага и погиб в результате авиаудара. Мартыненко не стало после взрыва российской бомбы, попавшей в его дом.

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