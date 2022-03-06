"Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів в країнах Європи та усього світу. Я дуже вдячний вам за щоденні слова підтримки України. Але щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей і жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною!

Інфантіно висловив співчуття щодо загибелі українських футболістів

Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади і військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які мають вплив на таке рішення! Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких діток у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Херсоні, Києві та багатьох інших містах і селах України. Зараз вони знаходяться під постійним прицілом і бомбардуваннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей "страшний сон" закінчився.

Наші воїни хоробро захищають беззахисних мирних людей ціною власного життя. Наша держава зараз єдина як ніколи, об'єднана навколо президента Володимира Зеленського і віри у перемогу над злом. Ми всі разом стримуємо навалу російського фашизму, яка вбиває і руйнує все на своєму шляху. Ми стримуємо їх просування до кордонів Європи і всього цивілізованого світу. Тому закриття неба над Україною – це безпека всього світу! Разом ми обов'язково переможемо темну силу російського фашизму! Слава Героям! Слава Україні!" – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вже 11-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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