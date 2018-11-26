Павелко дал однозначный ответ по расширению УПЛ до 16-ти команд

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал возможность расширения чемпионата Украины с 12-ти до 16-ти команд.

"Наша страна должна иметь чемпионат из 16-ти команд, исходя из территории и населения страны. Но сейчас в стране непростая экономическая ситуация, и это не проходит мимо футбола. Искусственно удерживать 16 команд не удастся.

УПЛ расширят до 16 команд, – ТаТоТаке

Сегодня проходит процесс аттестации. Не каждая команда в состоянии иметь все необходимые условия для ее получения. Это склады U-19, U-21, академия, база и стадион. Существует множество моментов, при которых клуб обязан понимать, что это не уровень низших лиг. Это уровень Премьер-лиги, и ему нужно отвечать.

Мы временно переходили к формату с 12-ю командами в чемпионате, и об этом сразу же объявляли. Говорили, что вернемся к 16-ти команд. Но вернемся не искусственным способом, а когда клубы окрепнут в экономическом плане.

Никакой политики здесь нет. Это должно быть взвешенное и объективное решение. Решение не будет никем навязано или внедрено в украинский футболе силовым способом", – сказал Павелко в эфире ТК Футбол 1.

"Не смешно ли, что инициатором расширения УПЛ является тренер аутсайдера?", – Вацко ответил Грозному