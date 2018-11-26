Павелко дав однозначну відповідь щодо розширення УПЛ до 16-ти команд

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував можливість розширення чемпіонату України з 12-ти до 16-ти команд.

"Наша країна повинна мати чемпіонат з 16-ти команд, виходячи з території і населення країни. Але зараз в країні непроста економічна ситуація, і це не проходить повз футбол. Штучно утримувати 16 команд не вдасться.

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Сьогодні проходить процес атестації. Не кожна команда в змозі мати всі необхідні умови для її отримання. Це склади U-19, U-21, академія, база і стадіон. Існує безліч моментів, при яких клуб зобов'язаний розуміти, що це не рівень нижчих ліг. Це рівень Прем'єр-ліги, і йому потрібно відповідати.

Ми тимчасово переходили до формату з 12-ма командами в чемпіонаті, і про це відразу ж оголошували. Говорили, що повернемося до 16-ти команд. Але повернемося не штучно, а коли клуби зміцніють в економічному плані.

Ніякої політики тут немає. Це повинно бути зважене і об'єктивне рішення. Рішення не буде ніким нав'язано або впроваджено в український футбол силовим способом", – сказав Павелко в ефірі ТК Футбол 1.

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