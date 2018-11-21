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УПЛ расширят до 16 команд, – ТаТоТаке

10:28 165 Читати українською
УПЛ расширят до 16 команд, – ТаТоТаке
УПЛ расширят до 16 команд, – ТаТоТаке

В следующем сезоне УПЛ, вероятнее всего, будут выступать 16 клубов.

Вопрос расширения Премьер-лиги до 16 клубов решено на 99 процентов, сообщает журналист Константин Андриюк в эфире программы ТаТоТаке.

Хацкевич поддержал инициативу по расширению чемпионата Украины

По информации источника, Шахтер, который против расширения, не имеет достаточное количество голосов в УПЛ, чтобы этому помешать. А ФФУ не пойдет на публичный конфликт с большинством клубов, чтобы пойти на встречу Шахтеру.

Вице-президент УПЛ объяснил, почему не стоит расширять чемпионат до 16 команд

Заметим, что ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявлял, что хочет, чтобы в украинской Премьер-лиге выступало 16 команд.

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