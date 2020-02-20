Патрик: Шахтер нейтрализовал главное оружие Бенфики и одержал очень важную победу

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1), в котором он классным ударом открыл счет.

"Думаю, это очень важная победа. Очень доволен тем, как мы провели сегодняшний матч. Конечно, могли достичь большего. Однако мы победили – это уже определенное преимущество перед игрой в Лиссабоне. Ничего еще не решено, будет сложно – в этом нет сомнений. Но верю на 100% в нашу команду.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Всегда сложно, когда ты возвращаешься к игре после длительной паузы, но мы провели замечательные сборы. Сегодня команда выглядела хорошо не только физически, но и технически. Верю, что с каждым матчем будем добавлять. В Лиссабоне будем еще лучше.

Очень хорошо изучили соперника. Как сильные, так и слабые стороны Бенфики. Шахтер смог сегодня хорошо противостоять "орлам" как в нападении, так и в защите. Мы нейтрализовали главное оружие Бенфики – я говорю об их контратаках. Нужно похвалить всю нашу команду за этот матч.

VAR? Ничего страшного. Мы адаптируемся к системе видеоповторов. Сейчас мы ничего сделать не можем, нужно подождать. И надо сохранять концентрацию, чтобы быть собранными, когда матч возобновляется после пауз", – сказал Патрик в эфире телеканала Футбол 1.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ