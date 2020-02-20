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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Патрик: Шахтер нейтрализовал главное оружие Бенфики и одержал очень важную победу

20 февраля 22:47 53 Читати українською
Патрик: Шахтер нейтрализовал главное оружие Бенфики и одержал очень важную победу
Патрик празднует гол / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1), в котором он классным ударом открыл счет.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Думаю, это очень важная победа. Очень доволен тем, как мы провели сегодняшний матч. Конечно, могли достичь большего. Однако мы победили – это уже определенное преимущество перед игрой в Лиссабоне. Ничего еще не решено, будет сложно – в этом нет сомнений. Но верю на 100% в нашу команду.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Всегда сложно, когда ты возвращаешься к игре после длительной паузы, но мы провели замечательные сборы. Сегодня команда выглядела хорошо не только физически, но и технически. Верю, что с каждым матчем будем добавлять. В Лиссабоне будем еще лучше.

Очень хорошо изучили соперника. Как сильные, так и слабые стороны Бенфики. Шахтер смог сегодня хорошо противостоять "орлам" как в нападении, так и в защите. Мы нейтрализовали главное оружие Бенфики – я говорю об их контратаках. Нужно похвалить всю нашу команду за этот матч.

VAR? Ничего страшного. Мы адаптируемся к системе видеоповторов. Сейчас мы ничего сделать не можем, нужно подождать. И надо сохранять концентрацию, чтобы быть собранными, когда матч возобновляется после пауз", – сказал Патрик в эфире телеканала Футбол 1.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

Источник: Футбол 24
blog_ava
Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы – как это было
20 февраля
12289
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Лига Европы Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Алан Патрик Алан Патрик
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