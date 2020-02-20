Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

Шахтер победил Бенфику (2:1) в первой встрече 1/16 финала ЛЕ 2019/2020. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Бенфика на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Луиш Каштру снова сыграл против лиссабонских "орлов", которых в Португалии побеждал только 2 раза, проиграв 5. Обе команды вылетели из Лиги чемпионов, заняв там третьи места в своих группах. Шахтер с Бенфикой пересекался только на групповом этапе ЛЧ. "Горняки" тогда обменялись с соперником выездными победами, но заняли последнее место.

Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Шахтер неплохо агрессивно начал, высоко встречая португальцев. Несколько раз это приводило к потерям соперника, но ничего серьезного создать не удалось. Бенфика сделала первую вылазку на 5-й минуте. Матвиенко позволил "орлам" заработать угловой, это и вся угроза. Мораес классно ограбил оппонента в центре поля, однако Тайсон и Марлос не довели контру до ума. Первые удары в матче мы увидели на 13-й. Сначала Коваленко пробил прямо в колено защитнику, а потом у Тайсона снаряд откровенно свалился с ноги.

Шахтер – Бенфика – видео голов

Интересный момент стартовых 20 минут – Тайсон смещается на фланг Марлоса и наоборот, пытаясь создать большинство и разорвать насыщенную оборону лиссабонцев. Пока не получается. Ну, и Матвиенко как плеймейкер с дальними передачами действовал несколько нервно. Бенфика могла забивать, но перемудрила в штрафной, после чего привезла себе быструю контратаку на свои ворота. Патрик разогнал ее. Мораес завершал ударом, Влаходимос парировал, а Марлос добил в пустые ворота. Не зря натурализованный игрок сборной Украины не спешил радоваться – VAR увидел микроскопический офсайд, который без нарисованных линий и не заметить было.

Шахтер – Бенфика: впервые в истории плей-офф Лиги Европы был применен VAR – пострадали украинцы

Коваленко на скорости обыграл левого защитника и пробил в ближний. Вратарь Бенфики перевел на угловой. Исмаили заработай угловой, после которого Мораеса заблокировали в 10 метрах от ворот. Давит Шахтер понемногу, а вот гости опасаются раскрываться. Тот же №10 "горняков" поскупился на передачу свободному Марлосу в перспективной зоне и потерял мяч. Пришлось просить прощения. Очень осторожная игра в неспешном темпе. Сонливое перекатывание мяча прервал Коваленко. Виктор неплохо разгонял атаку, а вот Марлос запорол.

Недаром показали Коноплянку, а затем и Тете, ой не зря. Атака Шахтера очень слабо работает. Бенфика разорвала фланг Марлоса и Болбата. Пицце легко обыграл Патрика в штрафной и пробил между ног Степаненко. Не попал, но это была лучшее действие португальцев за весь тайм. Коваленко катит под удар. Марлос фактически дарит мяч вратарю – идеально удобный прострел. Даже на двоих команды не наиграли и на половину ожидаемого гола. Незначительное преимущество Шахтера во всем, кроме борьбы и закономерные нули на табло (0,3:0,1 xG). Хотя если бы не историческое первое применение VAR на столь ранней стадии плей-офф Лиги Европы, статистика была бы несколько веселее.

На старте второй половины Тайсон выдал роскошный забег и пас в разрез. Мораес снова пробил в голкипера. Патрик мудро вывел Исмаили в штрафную. Удар в штангу и неудачное добивание Коваленко, который попал себе в руку, не угадав с отскоком. Прекрасная атака Шахтера. Сначала Влаходимос парировал удар с нескольких метров, но пошла вторая волна. Марлос, который загубил суперпроход Исмаили, теперь отдал назад под удар, а Патрик в который уже раз показал свое небудничное чувство футбольной геометрии. Справедливо!

VAR удивительным образом не засчитывает гол Бенфики. Это провалился левый фланг, после чего Матвиенко позволил крайне легко себя обыграть, а Кривцов выбил прямо на ногу Таварешу. Шотландский судья решил еще сам проверить, а не доверяться ассистентам. Мэдден назначил пенальти за грубый удар Кривцова по ноге Серви, который случился за секунду до голевого удара, но не было ли перед этим фолом офсайда? Нам нормально так и не показали ни линии, ни то, что конкретно высматривал и проверял рефери. Приговор в итоге просто отсрочили. Пятов бросился в один угол, Пицци пробил в противоположный.

Как же круто отработал Тайсон на фланге. Выцарапал бывший капитан мяч перед лицевой линией и покатил Мораесу. Пас Жуниора и удар в касание Коваленко – блестящее разыграно, но надо еще. Гримальдо дважды в минуту нагрузил Пятова. Если в первом случае все было просто, то потом капитан Шахтера с большим трудом парировал в сторону, где Болбат поборолся до последнего и не дал добить. Вновь блестяще разыгранная комбинация и очень слабый удар Марлоса. Что с силой, ветеран? Первая замена Каштру лишь на 80-й. Маркос Антонио вместо Патрика. На 83-й Коноплянка меняет Марлоса. Каштру выпускает вместо Тайсона Тете на 90+3. Шахтер согласился и на очень скользкий счет 2:1.