Патрік: Шахтар нейтралізував головну зброю Бенфіки та здобув дуже важливу перемогу

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився враженнями після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:1), в якому він класним ударом відкрив рахунок.

"Думаю, це дуже важлива перемога. Дуже задоволений тим, як ми провели сьогоднішній матч. Звісно, могли досягти більшого. Однак ми перемогли – це вже певна перевага перед грою в Лісабоні. Нічого ще не вирішено, буде складно – в цьому немає сумнівів. Але вірю на 100% у нашу команду.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Завжди складно, коли ти повертаєшся до гри після тривалої паузи, але ми провели чудові збори. Сьогодні команда виглядала добре не лише фізично, але й технічно. Вірю, що з кожним матчем будемо додавати. В Лісабоні будемо ще кращими.

Дуже добре вивчили суперника. Як сильні, так і слабкі сторони Бенфіки. Шахтар зміг сьогодні добре протистояти "орлам" як в нападі, так і в захисті. Ми нейтралізували головну зброю Бенфіки – я кажу про їхні контратаки. Потрібно похвалити всю нашу команду за цей матч.

VAR? Нічого страшного. Ми адаптуємося до системи відеоповторів. Зараз ми нічого зробити не можемо, потрібно зачекати. І треба зберігати концентрацію, щоб бути зібраними, коли матч відновлюється після пауз", – сказав Патрік в ефірі телеканалу Футбол 1.

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