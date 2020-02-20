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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Патрік: Шахтар нейтралізував головну зброю Бенфіки та здобув дуже важливу перемогу

22:39 123 Читать на русском
Патрік: Шахтар нейтралізував головну зброю Бенфіки та здобув дуже важливу перемогу
Патрік святкує гол / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився враженнями після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:1), в якому він класним ударом відкрив рахунок.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Думаю, це дуже важлива перемога. Дуже задоволений тим, як ми провели сьогоднішній матч. Звісно, могли досягти більшого. Однак ми перемогли – це вже певна перевага перед грою в Лісабоні. Нічого ще не вирішено, буде складно – в цьому немає сумнівів. Але вірю на 100% у нашу команду.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Завжди складно, коли ти повертаєшся до гри після тривалої паузи, але ми провели чудові збори. Сьогодні команда виглядала добре не лише фізично, але й технічно. Вірю, що з кожним матчем будемо додавати. В Лісабоні будемо ще кращими.

Дуже добре вивчили суперника. Як сильні, так і слабкі сторони Бенфіки. Шахтар зміг сьогодні добре протистояти "орлам" як в нападі, так і в захисті. Ми нейтралізували головну зброю Бенфіки – я кажу про їхні контратаки. Потрібно похвалити всю нашу команду за цей матч.

VAR? Нічого страшного. Ми адаптуємося до системи відеоповторів. Зараз ми нічого зробити не можемо, потрібно зачекати. І треба зберігати концентрацію, щоб бути зібраними, коли матч відновлюється після пауз", – сказав Патрік в ефірі телеканалу Футбол 1.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ

Джерело: Футбол 24
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Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи
18:31
8179
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Бенфіка Бенфіка Бенфіка Алан Патрік Алан Патрік
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