Ракув Владислава Кочергина на своем поле разбил Легию Игоря Харатина со счетом 4:0.

Кочергин вошел в символическую сборную 7-го тура Экстраклясы

У хозяев были возможности забить еще больше. В частности, нападающий Владиславс Гутковскис оформил едва ли не худший промах года. Латыш остался перед почти пустыми воротами, но с метра умудрился пробить мимо.

Украинцы в этом матче были далеко не на первых ролях. Кочергин с замены провел полчаса, а Харатин так и остался в запасе до финального свистка. Победа позволила Ракуву стать лидером по потерянным очкам (16). У Легии, Плоцка и Погони 17, но они сыграли на один матч больше.

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