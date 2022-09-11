Ракув Владислава Кочергіна на власному полі розбив Легію Ігоря Харатіна з рахунком 4:0.

Кочергін увійшов до символічної збірної 7-го туру Екстракляси

У господарів були можливості забити ще більше. Зокрема, нападник Владіславс Гутковскіс припустився ледь не найгіршого промаху року. Латиш залишився перед майже порожніми воротами, але з метра примудрився пробити повз.

Українці у цьому матчі були далеко не на перших ролях. Кочергін із заміни провів півгодини, а Харатін так і залишився в запасі до фінального свистка. Перемога дозволила Ракуву стати лідером за втраченими очками (16). У Легії, Плоцька і Погоні 17, але вони зіграли на один матч більше.

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