Полузащитник Ракува Владислав Кочергин попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата Польши по версии статистического портала SofaScore.

Кочергин шикарным голом присоединился к разгромной победе в чемпионате Польши – видео взятия ворот

26-летний украинец получил за свою игру 7,9 балла – это 7-й результат среди 11 футболистов.

Напомним, Кочергин вышел в основе в матче против Шленска и провел на поле 71 минуту. В начале второго тайма украинец сделал счёт 2:0 в пользу своей команды, а сам поединок завершился победой Ракува 4:1.

К слову, этот гол стал для Владислав дебютным за команду из Ченстоховы в чемпионате Польши – раньше он забивал только в квалификации Лиги конференций. В общем, в 12 матчах наш соотечественник забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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