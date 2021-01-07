Очередная, уже третья в сезоне, отставка тренера состоялась в Серии А.

Фабио Ливерани больше не будет тренировать Парму, сообщает официальный сайт "крестоносцев".

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Руководство клуба решило попрощаться с 44-летним наставником еще после домашнего поражения от одного из главных соперников в борьбе за выживание – Торино (0:3). Однако, в случае успеха в матче с Аталантой, Ливерани имел шанс сохранить работу. Но чуда не произошло: пармезанцы в гостях с треском проиграли команде Малиновского 0:3 и опустились на 18-ю строчку турнирной таблицы Серии А. От последнего места их отделяет лишь три очка.

Главным кандидатом на пост нового тренера считается Роберто Д'Аверса, которого Ливерани сменил перед началом сезона-2020/21.

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