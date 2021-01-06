Малиновский против борца за выживание, который выиграл только 1 из последних 10 поединков в текущем сезоне Серии А. В своих предыдущих дуэлях с пармезанцам хавбек сборной Украины выходил лишь на замену, но успел забить переломный гол на выезде. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Парма на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Команда украинском с 7-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах продолжала борьбу за попадание в топ-4, дает право играть в ЛЧ. "Крестоносцы" же оказались за 1 балл от зоны вылета и не знали вкуса побед 6 туров подряд.

Аталанта – Парма: онлайн-трансляция матч

Матч не мог начаться 8 минут из-за проблем с одеждой и техникой главного судьи со звучным прозвищем Сакки. Иличич разогнал первую острую атаку, зашел в штрафную, где его заблокировали. Экс-форвард Интера Карамо травмировался уже на старте встречи. Быстрая замена на 14 минуте. Донимающие болевые ощущения в колене мешали также Иличичу. Игра, как началась сумбурно, так и продолжилась без ворот и скоростей. И тут Аталанта взорвалась на ровном месте. Иличич с центра поля вырезал гениальный пас на ход Муриелю - идеальный прием и расстрел с нескольких метров. Пессина, который вытеснил Малиновского из основы, вышел из тени на 30 минуте. Отличный проход и пас загубил Иличич.

Опытный защитник пармезанцев Гальоло тоже травмировался и покинул поле еще в середине 1 тайма. Пессина и Иличич организовали несколько перспективных атак, которые завершились не слишком острыми ударами. Аталанта не очень настаивает, Парма же только отбивается. Целый 0 ударов в первые 45 минут демонстрирует план на игру от Ливерани: играть максимально осторожно, не раскрываясь. Пессина упустил перспективный момент для контратаки, а затем вынужден был фолить на желтую. Очень похоже, что время выпускать Малиновского или Сапату. Хотя сегодня вся команда Гасперини в эконом-режиме. Не хватает свежести, динамики и интенсивности, что и неудивительно: играют с 2 дня на 3, а в составе только 2 изменения.

И все-таки Сапата вместо Муриеля в перерыве. Замена Гаспа работает моментально. Пессина зацепился за мяч, в окружении двух защитников протолкнул на Госенса, тот дальше на Сапату. Дуван несколько отпустил снаряд, но успел прошить Сепе. Малиновский вышел на 58 и разогнал третью голевую атаку рывком и пасом на Сапату. Дуван транзитом через колено соперника на Госенса, а тот вновь показал, что является одним из лучших голеадоров среди защитников. Малиновский решил неплохо пробить издали, хотя Де Рон требовал покатить ему на ход в штрафную. Извинился Руслан.

Экс-фулбек Генка Йоахим Меле активно дебютировал и имел несколько моментов отличиться результативным действием. Его бывший партнер Малиновский также очень заметен, а вот другой игрок со скамейки запасных Миранчук растворился на поле. Украинский полузащитник почти вырезал пас на Сапату, который мог уже расстреливать вратаря. Бруну Алвеш в последний момент помешал. Интересно, что после выхода трио атакующих игроков Пессина опустился глубже в центр поля на позицию опорника Фройлера. Миранчук после навеса с правого фланга головой едва не попал в дальний угол. Парма чуть не забила гол престижа после прострела, который неожиданно превратился в удар.

Малиновский в компенсированное арбитром 2 минуты успел организовать еще один момент. Руслан вырезал из углового идеальный пас на Де Рона, но тот промахнулся. Аталанта набирает 28 очков, обгоняя Ювентус до его игры с Миланом. Команда Гасперини держится на 6 месте, но с блестящими перспективами ворваться в зону Лиги чемпионов. Парма застряла на 17 месте и только благодаря осечкамм конкурентов не опустилась в зону вылета.