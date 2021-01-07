Матч 16-го тура Серии А между Миланом и туринским Ювентусом стал уникальным для легендарной футбольной династии из Италии.

Семья Мальдини провел 1000 матчей за "россонери" в чемпионате Италии, сообщает Opta Sports.

Милан – Ювентус – 1:3 – видео голов и обзор матча

Накануне Даниэль Мальдини вышел со скамейки запасных спасать Милан от первого поражения в сезоне. И хотя справиться с Юве не сумел, но провел свой 6-й поединок в Серии А. Его отец – Паоло – сыграл 647 матчей за миланцев в 1985-2009 гг., а дедушка Чезаре свои 347 поединков провел в 1954-1966 гг.

К слову, Ювентус уверенно обыграл Милан, однако "россонери" остались в лидерах итальянского первенства.

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