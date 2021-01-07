Фабіо Ліверані більше не тренуватиме Парму, повідомляє офіційний сайт "хрестоносців".

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Керівництво клубу вирішило попрощатись з 44-річним наставником ще після домашньої поразки від одного з головних суперників у боротьбі за виживання – Торіно (0:3). Однак, у випадку успіху у матчі з Аталантою, Ліверані мав шанс зберегти роботу. Проте дива не сталось: пармезанці у гостях з тріском програли команді Маліновського 0:3 і опустились на 18-ту сходинку турнірної таблиці Серії А. Від останнього місця їх відділяє лише три очки.

Головним кандидатом на посаду нового тренера вважається Роберто Д'Аверса, якого Ліверані змінив перед початком сезону-2020/21.

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