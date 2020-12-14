Несколько дней назад итальянская пресса сообщила о мятеже в Аталанте. Джан Пьеро Гасперини якобы сильно поссорился с капитаном команды Папу Гомесом. Аргентинца активно поддерживал Йосип Иличич. Руководство бергамасков пыталось "замять" конфликт, но, похоже, ничего не получилось.

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На матч против Фиорентины Гасперини оставил Папу вне состава, а Иличича вообще не включил в заявку. После игры главный тренер неоднозначно прокомментировал будущее капитана команды в Бергамо.

Сам аргентинец не выдержал и пригрозил рассказать всю правду, когда покинет Аталанту. Об этом он сообщил в обращении к болельщикам в своем Инстаграме: "Дорогие фанаты Аталанты, я пишу вам здесь, потому что у меня нет возможности защитить себя и поговорить с вами. Я просто хотел сказать вам, что, когда я уйду, вы узнаете всю правду. Вы знаете меня и знаете, какой я человек. Ваш капитан".

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