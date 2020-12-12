Несколько дней назад итальянская пресса сообщила о мятеже в Аталанте. Джан Пьеро Гасперини якобы сильно поссорился с капитаном команды Папу Гомесом. Аргентинца активно поддерживал Йосип Иличич. Руководство бергамасков смогло "замять" конфликт.

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Однако инцидент не останется без последствий. По информации Sky Italia, Аталанта настроена продать словенца уже зимой. Клуб готов выслушать любые предложения, чтобы избавиться от Иличича.

Заметим, что контракт нападающего с "нерадзурри" рассчитан до лета 2022 года. Иличич только недавно преодолел свои психологические проблемы и вернулся на футбольное поле. В нынешнем сезоне 32-летний словенец сыграл 5 матчей в Серии А и еще 4 поединка в ЛЧ, где забил 1 гол и отдал один ассист.

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