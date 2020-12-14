Кілька днів тому італійська преса повідомила про заколот у Аталанті. Джан П'єро Гасперіні нібито сильно посварився з капітаном команди Папу Гомесом. Аргентинця активно підтримував Йосіп Ілічіч. Керівництво бергамасків намагалося "зам'яти" конфлікт, але, схоже, нічого не вийшло.

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На матч проти Фіорентини Гасперіні залишив Папу поза складом, а Ілічіча взагалі не включив до заявки. Після гри головний тренер неоднозначно прокоментував майбутнє капітана команди у Бергамо.

Сам аргентинець не витримав і пригрозив розповісти усю правду, коли покине Аталанту. Про це він повідомив у зверненні до уболівальників у своєму Інстаграмі: "Дорогі фанати Аталанти, я пишу вам тут, тому що у мене немає можливості захистити себе і поговорити з вами. Я просто хотів сказати вам, що, коли я піду, ви дізнаєтеся всю правду. Ви знаєте мене і знаєте, яка я людина. Ваш капітан".

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