"Думаю, клуб должен сделать решительный выбор относительно целей команды и тренера в будущем. Это касается не только результатов, но и поведения и подготовки к матчам. Мы должны смотреть вперед, ведь стоять на месте – это путь назад. Если клуб не един с тренером, то это проблема.

Дебютный гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 3:0

Думаю, что Гомес был важнейшим игроком этой команды на протяжении последних 5 лет. Я говорил это кучу раз и нечасто оставлял его вне состава. Но есть разные ситуации... За эти два года роль Папу стала для нас несколько обременительной. Соперники меняются и адаптируются, чтобы нейтрализовать наши преимущества. Сейчас нам нужно доверие и открытость к другим мнениям. Я не знаю, как эта ситуация будет решена", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что Гомес остался на скамейке запасных в матче против Фиорентины. Аталанта без аргентинца одержала разгромную победу 3:0.

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