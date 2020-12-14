Позитивний тест на коронавірус застав Маліновського у розташуванні збірної України та дав привід швейцарському лікарю закрити нашу делегацію на карантин. Руслану знадобився майже місяць, щоб подолати хворобу та відновити належні кондиції. Довгоочікуване повернення припало на матч з Фіорентиною – українець вийшов у групі атаки та діяв ближче до правого флангу.

Маліновський тріумфально повернувся! Забив ефектний гол, став найкращим у матчі Серії А, замінив опального капітана

Детальніше гру та статистику Руслана ми розбирали в попередньому матеріалі. Тут коротко резюмуємо: не просідав у плані фізики та єдиноборств, постійно шукав варіанти загострення, добре виконував стандарти, але взаєморозуміння з партнерами залишає бажати кращого.

І, звичайно, фірмовий гол зі штрафного, за який потрібно вклонитися Ніколі Міленковічу. Найдорожчий футболіст кризової Фіорентини, схоже, злякався удару та замість стрибка пригнув голову – м'яч пролетів якраз через цю дірку в стінці.

Статистичні портали одноголосно визнали Маліновського найкращим гравцем поєдинку. Нічого дивного – з його кутового Аталанта забила третій гол, а ще три передачі Руслана завершилися гострими моментами.

"Сподіваюся, Маліновський подолав проблеми та зможе грати постійно. Він нам приніс дуже багато користі минулого сезону, а в цьому мав певні неприємності. Тепер ми його вилікували", – резюмував після гри Джан П'єро Гасперіні.

Італійська преса традиційно дуже емоційно реагує на всі прориви та невдачі. Хороший перфоманс Маліновського не став виключенням.

"Помітно, що набрав форму та хоче надолужити згаяне. Грамотно рухався в атаці, дезорієнтуючи оборону Фіорентини, а довершив прекрасний виступ гарним голом зі штрафного", – пише журналіст Sport Mediaset (оцінка – 7).

Портал Fantacalcio підбирає кожному футболісту яскравий епітет. Гру Маліновського назвали "музичною", поставили йому 7 балів і додали такий коментар: "Майстерно забив зі штрафного, скориставшись дивною помилкою Міленковіча. На старті зустрічі був найактивнішим у складі Аталанти, чудово зв'язував півзахист з лінією атаки. Якісна гра та розкішні стандарти – сповна виправдав довіру Гасперіні".

У Fantamagazine теж нагородили хавбека збірної України сімкою. "Часто проявляв активність, плідно працював на третині поля суперника, добре взаємодіючи з партнерами. На початку другого тайму загнав м'яч у сітку за повного потурання Міленковіча", – резюмує видання.

"Наскільки ж хороший Маліновський!" – з таким заголовком видав матеріал італійський Eurosport. Там виділили Руслана найкращим у матчі з оцінкою 7,5. "Своєю лівою робив буквально все, що заманеться. Гол зі штрафного на 2:0 – перлина. Він завжди намагався загострити, маючи хорошу звичку грати вертикально. Браво".

Маліновський отримав місце у стартовому складі не в останню чергу через конфлікт між Папу Гомесом і Джан П'єро Гасперіні. Капітан під час матчу ЛЧ проти Мітьюлланда відмовився виконати установку тренера (діяти ближче до правої бровки) і зробив це так гучно та демонстративно, що весь діалог потрапив у трансляцію.

На другий тайм тієї гри Гомеса не випустили, потім він зіграв з Аяксом, але журналісти пишуть, що це було тимчасове примирення для виходу в плей-офф ЛЧ. А конфлікт не вичерпаний. Гасперіні серйозно образився та не приховує, що проблема є. "Я не знаю, як це можна вирішити", – сказав коуч після вчорашнього матчу, в якому Гомес відсидів усі 90 хвилин в запасі. За чутками від джерел, близьких до Папу, мости спалені й подальша співпраця неможлива.

Це все потрібно ділити на п'ять, ніхто найкращого гравця так легко списувати не буде, але тренер сам дає привід для спекуляцій. Тому в Італії вже починають розкидатися непотрібними прогнозами, хто приміряє на себе роль Гомеса.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті

Маліновського називали спадкоємцем аргентинця ще всередині року, коли Руслан видав серію гарних матчів. Провідне місцеве видання La Gazzetta dello Sport продовжує гнути свою лінію та писати про нього, як про "наступника Гомеса". І хоча MVP матчу визнали Сапату, українець також отримав високі 7 балів і похвалу за "хороші подачі та якісні сильні удари".

Calcio Atalanta також задумується: "Хто знає, можливо, він дійсно наступний Гомес. Майстерним голом зі штрафного повернувся з тривалого коронавірусного простою та скрасив загалом невиразну першу частину сезону".

Редакція профільного порталу поставила українцю стандартні 7 балів, а от відвідувачі сайту своїми оцінками (7,7) визначили його найкращим у матчі. До речі, цей сезон дійсно не дуже вдалий у виконанні Руслана. Ще до підхопленого коронавірусу хавбек не показував свого футболу літнього зразка та не мав стабільного місця в старті.

Проблеми Папу Гомеса можуть додати Маліновському ігрового часу, але українець все ж не дотягує до капітана, будьмо відверті. У нього більше метушні та менше тонких рішень. А от від повного контролю над стандартами Руслан виграє.

Вже у середу надважливий матч на полі Ювентуса, який дасть відповіді на гарячі запитання. Чи готовий Гасперіні йти до кінця та тримати лідера команди в запасі проти чинного чемпіона? Чи настільки хороша форма в Маліновського, як здалося цього вікенду? А поки що радіємо за Руслана, але без ейфорії. Зрештою, крім Гомеса, в нього серед конкурентів за місце в основі є Ілічіч і Мурієль.