"Папа Гуйе покинул команду, потому что не заплатили за квартиру, будем обращаться в суд", – директор Карпат Ящишин

Директор львовских Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал уход Папы Гуйе из команды.

"Во время нашего разговора с Гуйе, Онглой, Понде и Йодой, они попросили оплатить им аренду квартир. Я открываю контракт, а там ни одного слова об этом. Хотя у некоторых такой пункт есть. Папа говорит: "А мы договаривались с агентом и Смалийчуком". Но это не прописано в контракте.

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Звоню Гуйе, говорю что готовы заплатить. Он спрашивает: "Сколько?". Отвечаю: "Как у всех других". После этого выслушиваю монолог, что аренда его квартиры стоит в три раза больше, чем у других, и он хочет, чтобы мы оплатили ее полностью. У тебя же в контракте вообще ничего не прописано. В результате слышу: "Я не буду брать эти деньги".

Прошло две недели, должны были играть с Волынью, приезжаем на базу, а его нет. Уехал, потому что не заплатили за квартиру. Кто идиот в этой ситуации? Он самовольно покинул расположение команды, напрашивается на серьезные санкции.

Его контракт еще действует до 30 июня. Ему заплатили за все время, что он здесь был, пока не уехал. Рассуждали о продлении контракта до зимы и поднятии этого вопроса. Все его документы здесь. Не исключено, что будем обращаться в органы футбольного правосудия", – рассказал Ящишин в комментарии Tribuna.

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