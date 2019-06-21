Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону

Хто найчастіше пробивав пенальті? У кого найтриваліша "суха" серія? На кого ходили глядачі, а кого – вперто ігнорували? "Футбол 24" відповідає на ці та багато інших запитань, підсумовуючи сезон 2018/19 в УПЛ.

У сезоні 2018/19 Шахтар виборов 12-те звання чемпіона України і ще на один крок наблизився до Динамо (15 титулів). За останні 10 сезонів донецький клуб 8 разів вигравав головний трофей українського футболу, якісь коментарі до цього зайві. Нагадаємо, що лише три клуби здобували звання чемпіона України – окрім Динамо та Шахтаря це робила ще й Таврія (1992 рік).

Футболісти Динамо 11-й раз стали срібними призерами чемпіонату України. Частіше на другій сходинці завершували сезон лише гравці Шахтаря (12). По два рази це робили Чорноморець (останній раз – в 1996 році) та Дніпро (2014), одного разу на такий рівень підіймався Металіст (2013).

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А от Олександрія вперше в історії злетіла настільки високо, що потрапила до трійки призерів. До цього сезону найкращим результатом команди з Кіровоградської області було 5-те місце (2017). У минулому чемпіонаті підопічні Володимира Шарана посіли 7-му сходинку (виграли другу шістку). До речі, це вже другий випадок у чемпіонаті України, коли за двоетапної системи проведення команда, яка посідає 7-му сходинку, наступного сезону виграє бронзові нагороди. Рік тому це зробила Ворскла Василя Сачка. Цього сезону полтавчани знову фінішували на 7-ій позиції. Чекаємо продовження історії.

Найчастіше бронзовим призером чемпіонату України бував Дніпро (7). Стільки ж комплектів здобував Металіст, але бронзу-2008 через підкуп гравців Карпат було анульовано. Тому офіційно у харків’яни поступаються Дніпру – 6. По 3 рази бронзу брали донецький Металург та Чорноморець, по 2 – Кривбас та Ворскла, по 1 – Карпати, Динамо, Зоря та Олександрія.

Услід за Шахтарем повторили свій найкращий результат за історію виступів у чемпіонаті України футболісти Маріуполя – 4-те місце. Вперше на таку висоту команду (тоді ще Металург) підняв Микола Павлов – у 2001 році. У 2006-му, вже під назвою Іллічівець (під керівництвом Івана Балана), маріупольці знову були четвертими. І от, нарешті, через 13 років Олександр Бабич зумів повторити топ-результат.

Сім клубів (Арсенал, Ворскла, Динамо, Зоря, Карпати, Олімпік та Чорноморець) раніше піднімалися на більш високі позиції у чемпіонаті України – порівняно з минулим сезоном. Арсеналу ми зараховуємо виступи його попередника, який веде свою історію ще від ЦСКА-Борисфена. А от три клуби в сезоні 2018/19 встановили свій особистий рекорд. Окрім Олександрії, це ще Львів (6-те місце) та Десна (8-ме).

У всіх 28-ми сезонах чемпіонатів України брали участь лише Динамо та Шахтар. Загалом в елітному дивізіоні побували 38 клубів з 22 областей і 30 міст України. Жодного разу не виступали в еліті чемпіонату України представники лише Житомирської, Херсонської та Черкаської областей. У минулому сезоні ми побачили в УПЛ Десну – першого представника Чернігівської області. У новому сезоні нас очікують ще два дебютанти – СК Дніпро-1 та Колос із Ковалівки (Київська область).

Футболісти Шахтаря незвичайно рівно пройшли турнірну дистанцію. На першому етапі команда Паулу Фонсеки набрала 86,4% очок, на другому – 86,7%. У попередніх сезонах різниця у доробках "гірників" була більшою: 2016/17 – 90,9% і 66,7%, 2017/18 – 77,3% і 80%. Підкреслимо, що всі три рази Шахтар вигравав золоті нагороди.

Шахтар видав дуже потужну серію матчів без поразок – 29, починаючи з 11 серпня. Єдиної поразки у цьому чемпіонаті України команда Фонсеки зазнала від Динамо (0:1, 3 серпня). Після цього – 24 перемоги, 5 нічиїх із загальним рахунком 68:10. Зокрема, "гірники" двічі створювали серії із 7 перемог поспіль. Але рекорд сезону за довжиною переможної серії належить Динамо – 8 із загальним рахунком 23:4 (з 3 грудня по 13 квітня).

Натомість Олімпік запам’ятався циклами нічийних матчів. З п’яти топ-серій цього сезону донецький клуб має три: одну – 4 матчі, дві – по 3 матчі. Найкращі серії матчів без нічиїх видали Ворскла (20) та Динамо (17).

Той же Олімпік встановив антирекорд сезону – 12 матчів поспіль без перемог (по 6 нічиїх та поразок із загальним рахунком 11:18 з 28 жовтня по 14 квітня). Другий результат сезону належить Чорноморцю – 11 матчів без перемог. Але одесити відзначилися в іншому – 9 поразок (!) поспіль із загальним рахунком 3:21 з 31 серпня по 10 листопада. Це одна з найдовших програшних серій в історії чемпіонату України взагалі, тому терпінню керівництва Чорноморця, яке не звільнило Ангела Червенкова з посади головного тренера, можна лише позаздрити.

Найкращі результативні серії належать Шахтарю (12 матчів поспіль) та Динамо (11). Найдовші серії без голів видали Арсенал та Чорноморець (по 4). Той же Чорноморець при цьому 14 ігор поспіль пропускав у власні ворота (антирекорд сезону), а Олімпік – 12.

А от Шахтар встановив рекорд чемпіонатів України за 28 сезонів – серія з 10-ти матчів без пропущених голів (з 7 грудня по 4 травня). Попередній рекорд було встановлено ще у 1995 році Дніпром – 8 матчів поспіль без пропущених голів. Після цього його лише тричі зуміли повторити: Металіст (1999), Шахтар (2002) та Динамо (2012).

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Найбільш результативна команда чемпіонату – Шахтар (73 голи), найменш результативна – Львів (25). Більше за всіх пропустив Арсенал (56), найменше – Шахтар (11). А от найбільш видовищною командою сезону є Карпати – у матчах за участі галичан глядачі побачили 97 голів. Друге місце в цьому рейтингу в Олімпіка (89), лише третє – у Шахтаря (84). Найменш видовищні команди сезону – Львів (65), Динамо (72), Олександрія та Зоря (по 73).

Найчастіше збирали дисциплінарні санкції гравці Львова – 8 вилучень та 81 попередження. Друге місце – у Динамо (8 вилучень та 79 попереджень). Найбільш коректні та дисципліновані команди – Олімпік (2 вилучення, 61 попередження) та Олександрія (73 попередження і жодного вилучення – це єдиний випадок в УПЛ цього сезону).

Лідер за кількістю дисциплінарних санкцій на свою користь – Динамо (5 вилучень та 107 попереджень). Поруч у рейтингу – Олександрія (6 вилучень, 92 попередження) та Львів (7 вилучень, 87 попереджень). Найменше санкцій проти себе назбирали Маріуполь (2 вилучення, 48 попереджень), Ворскла (1 вилучення, 71 попередження) та Чорноморець (3 вилучення, 71 попередження).

Пенальті найчастіше пробивали Шахтар та Карпати – по 9 ударів. У Динамо та Ворскли – по 8. Але з цього квартету лише кияни мають 100% реалізації. У Карпат – 8 реалізованих 11-метрових (88,9%), у Ворскли – 5 (62,5%), у Шахтаря – жалюгідні 4 (44,4%). Футболісти Львова пробили лише 3 пенальті, забили тільки 1 (33,3%).

Найбільше 11-метрових у свої ворота "привезли" гравці Арсенала – 15 (забили їм 12 – 80%). По 10 пенальті пробили у ворота Чорноморця (80% забито) та Маріуполя (60%). У ворота Шахтаря та Карпат призначили найменше пенальті – по 2 (реалізація в обох випадках – 50%). По 3 — у ворота Динамо та Львова (реалізація в обох випадках – 66,7%).

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Найбільшу глядацьку аудиторію назбирало Динамо. У середньому матчі киян відвідувало 11 600 вболівальників. У Шахтаря цей показник – 9 022, у Зорі – 4 002. На домашніх іграх перевага Динамо ще більша – в середньому 15 186 глядачів. У Шахтаря – 7 470, у Чорноморця – 4 907. А от у гостях найкраще аудиторію збирав Шахтар – 10 574 (Динамо – 8 238, Львів – 4 431).

Аутсайдери за відвідуваністю: загалом – Олімпік (1 739), Арсенал (1 937), Ворскла (2 195), вдома – Олімпік (963), Арсенал (1 320), Олександрія (2 152 – це дуже дивно, зважаючи на історичний прорив олександрійців), у гостях – Ворскла (2 078), Чорноморець (2 232), Десна (2 436).

Найпопулярніший рахунок сезону 2018/19 в УПЛ – 0:1. Він зустрічався 25 разів. На один випадок менше у рахунку 1:1, до топ-5 результатів також входять 2:1 (20), 0:2 (19) та 1:0 (19). Рідше за інших – лише по разу – траплялися матчі із рахунками 1:4, 4:1, 2:5, 1:6 та 2:4.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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