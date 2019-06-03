Карпаты потеряли Гуйе перед матчем плей-офф с Волынью, – журналист

Защитник Карпат Папа Гуйе покинул расположение львовского клуба.

"Перед ключевым матчем против Волыни за право выступать в УПЛ в следующем сезоне Карпаты остались без своего основного центрального защитника Папа Гуйе.

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Причина уникальная – менеджмент Карпат не разобрался с выполнением обязательств перед игроком. Пока торговались и пытались экономить какие-то копейки на простых деталях, Папа уехал из клуба. Теперь против Волыни он не сыграет", – сообщил журналист Кирилл Крыжановский в своем Telegram-канале.

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Напомним Папа Гуйе присоединился в Карпаты в конце октября прошлого года, сыграв с тех пор за львовян 14 матчей в чемпионате Украины.