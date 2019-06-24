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"Папа Гуйє покинув команду, тому що не заплатили за квартиру, будемо звертатись до суду", – директор Карпат Ящишин

20:37 782 Читать на русском
"Папа Гуйє покинув команду, тому що не заплатили за квартиру, будемо звертатись до суду", – директор Карпат Ящишин
Папа Гуйє / ФК Карпати

Директор львівських Карпат Ростислав Ящишин прокоментував відхід Папи Гуйє з команди.

"Під час нашої розмови з Гуйє, Онглою, Понде і Йодою вони попросили оплатити їм оренду квартир. Я відкриваю контракт, а там жодного слова про це. Хоча у деяких такий пункт є. Папа говорить: "А ми домовлялися з агентом і Смалійчуком". Але цього не прописано в контракті.

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Дзвоню Гуйє, кажу шо готові заплатити. Він запитує: "Скільки?". Відповідаю: "Як у всіх інших". Після цього вислуховую монолог, що оренда його квартири коштує в три рази більше, ніж у інших, і він хоче, щоб ми оплатили її повністю. У тебе ж в контракті взагалі нічого не прописано. В результаті чую: "Я не буду брати ці гроші".

Минуло два тижні, повинні були грати з Волинню, приїжджаємо на базу, а його немає. Поїхав, бо не заплатили за квартиру. Хто ідіот в цій ситуації? Він самовільно покинув розташування команди, напрошується на серйозні санкції.

Його контракт ще діє до 30 червня. Йому заплатили за весь час, що він тут був, поки не поїхав. Міркували про продовження контракту до зими і піднятті цього питання. Всі його документи тут. Не виключено, що будемо звертатися до органів футбольного правосуддя", – розповів Ящишин в коментарі Tribuna.

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Карпати Карпати Папа Гуйє Папа Гуйє Ростислав Ящишин
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