"Я хотел бы поздравить наших болельщиков с победой. Поединок был интересен, Мариуполь был дисциплинированным, физически крепким и агрессивным. Считаю, что у соперника игроком матча стал молодой и перспективный Кудрик. В нашей команде мне прежде всего было интересно посмотреть на Судакова и Вьюнника – это наше будущее.

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Ребята проявили себя хорошо, мне очень понравилось, как они сыграли, особенно Судаков. Уверен, в будущем связи Судаков – Вьюнник создавать много моментов и забивать много голов.

С той игрой, которую ребята продемонстрировали, они однозначно образуют очень сильную конкуренцию футболистам основы. Я уверен, что в ближайшем будущем они все чаще выходить в основе.

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Подготовка к матчу с Боруссией М? С психологической точки зрения эта победа важна. К игре с Боруссией М мы должны подойти в приподнятом настроении, ведь поединок для нас немало весит. Следует продемонстрировать хороший футбол и добиться положительного результата", – поделился Палкин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Шахтер дома разгромил Мариуполь (4:1), а один из голов записал в свой актив Судаков с передачи Вьюнника.

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