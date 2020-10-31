Палкін: Упевнений, у майбутньому зв’язка Судаков-В’юнник забиватиме багато голів
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перемогу в матчі 8-го туру УПЛ проти Маріуполя.
"Я хотів би привітати наших уболівальників з перемогою. Поєдинок цікавий, Маріуполь був дисциплінованим, фізично міцним та агресивним. Уважаю, що в суперника гравцем матчу став молодий і перспективний Кудрик. У нашій команді мені передусім було цікаво подивитися на Судакова й В’юнника – це наше майбутнє.
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Хлопці проявили себе добре, мені дуже сподобалось, як вони зіграли, особливо Судаков. Упевнений, у майбутньому зв’язка Судаков – В’юнник створюватиме багато моментів і забиватиме багато голів.
З тією грою, яку хлопці продемонстрували, вони однозначно утворять дуже сильну конкуренцію футболістам основи. Я впевнений, що в найближчому майбутньому вони дедалі частіше виходитимуть в основі.
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Підготовка до матчу з Борусією М? Із психологічної точки зору ця перемога є важливою. До гри з Борусією М ми повинні підійти в піднесеному настрої, адже поєдинок для нас чимало важить. Слід продемонструвати гарний футбол і домогтися позитивного результату", – поділився Палкін у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, Шахтар вдома розгромив Маріуполь (4:1), а один із голів записав до свого активу Судаков з передачі В'юнника.
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