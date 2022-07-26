"Похоже, никто не обращал особого внимания на происходящее в 2014 году. В футболе все было так же, как и в других сферах. ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию Шахтера еще в 2014 году, а не только сейчас. Их решение не поддерживает украинские клубы. На самом деле, это их уничтожает – у нас много иностранцев в чемпионате, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти в 50 миллионов евро.

Шахтер подал иск в CAS против ФИФА – "горняки" требуют 50 миллионов евро компенсации

Когда они принимали решения, должны были донести его до всех заинтересованных сторон, включая УАФ и всех ее клубов-членов. Решения нужно было принимать на основе информации, которую они получили бы от них. Но ФИФА вынесла решение, не общаясь ни с одним из клубов. Проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и много электронных писем, которые мы направили им из нашего юридического отдела.

Мы направили ФИФА письмо, в котором сообщили, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Это решение дало агентам возможность сделать себя гораздо богаче. Они могут сказать другим клубам, что не нужно платить Шахтеру, ведь получат из этого больше комиссионных", – поделился Палкин в интервью Daily Mirror.

Напомним, Шахтер подал иск на ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за правила, позволяющего иностранцам заморозить свои контракты с украинскими или российскими клубами. Шахтер оценил сумму ущерба в 50 млн евро.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича – 6 голов, камбэк после провала, кадровые эксперименты