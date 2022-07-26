Палкін знову наїхав на ФІФА через відхід легіонерів, пригадавши початок російської агресії
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вчергове висловив свою позицію щодо правила ФІФА, яке дозволяє легіонерам покинути українські клуби.
"Схоже, ніхто не звертав особливої уваги на те, що відбувалося у 2014 році. У футболі все було так само як і в інших сферах. ФІФА повинна була звернути увагу на ситуацію Шахтаря ще у 2014 році, а не лише зараз. Їхнє рішення не підтримує українські клуби. Насправді це їх знищує – у нас багато іноземців у чемпіонаті, а рішення ФІФА шкодить клубу. Ми втратили угоди на суму в майже 50 мільйонів євро.
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Коли вони приймали рішення, то повинні були донести його до всіх зацікавлених сторін, включаючи УАФ та всі її клуби-члени. Рішення потрібно було приймати на основі інформації, яку вони отримали б від них. Але ФІФА винесла рішення, не спілкуючись з жодним із клубів. Проігнорували лист, який підписали всі клуби, і багато електронних листів, які ми надіслали їм з нашого юридичного відділу.
Ми надіслали ФІФА листа, в якому повідомили, що якщо вони не допоможуть нам у цій ситуації, то ми подамо на них у суд. Це рішення дало агентам можливість зробити себе набагато багатшими. Вони можуть сказати іншим клубам, що не потрібно платити Шахтарю, адже отримають з цього більше комісійних", – поділився Палкін у інтерв'ю Daily Mirror.
Нагадаємо, Шахтар подав позов на ФІФА до Спортивного арбітражного суду (CAS) через правило, яке дозволяє іноземцям заморозити свої контракти з українськими або російськими клубами. Шахтар оцінив суму збитків у 50 млн євро.
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