"Схоже, ніхто не звертав особливої уваги на те, що відбувалося у 2014 році. У футболі все було так само як і в інших сферах. ФІФА повинна була звернути увагу на ситуацію Шахтаря ще у 2014 році, а не лише зараз. Їхнє рішення не підтримує українські клуби. Насправді це їх знищує – у нас багато іноземців у чемпіонаті, а рішення ФІФА шкодить клубу. Ми втратили угоди на суму в майже 50 мільйонів євро.

Шахтар подав позов до CAS проти ФІФА – "гірники" вимагають 50 мільйонів євро компенсації

Коли вони приймали рішення, то повинні були донести його до всіх зацікавлених сторін, включаючи УАФ та всі її клуби-члени. Рішення потрібно було приймати на основі інформації, яку вони отримали б від них. Але ФІФА винесла рішення, не спілкуючись з жодним із клубів. Проігнорували лист, який підписали всі клуби, і багато електронних листів, які ми надіслали їм з нашого юридичного відділу.

Ми надіслали ФІФА листа, в якому повідомили, що якщо вони не допоможуть нам у цій ситуації, то ми подамо на них у суд. Це рішення дало агентам можливість зробити себе набагато багатшими. Вони можуть сказати іншим клубам, що не потрібно платити Шахтарю, адже отримають з цього більше комісійних", – поділився Палкін у інтерв'ю Daily Mirror.

Нагадаємо, Шахтар подав позов на ФІФА до Спортивного арбітражного суду (CAS) через правило, яке дозволяє іноземцям заморозити свої контракти з українськими або російськими клубами. Шахтар оцінив суму збитків у 50 млн євро.

Шахтар розписав яскраву нічию в дебютному матчі Йовічевіча – 6 голів, камбек після провалу, кадрові експерименти