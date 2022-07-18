Шахтер готовится к судебному процессу против ФИФА и передал все необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Маттье Рибу, сообщает The Athletic.

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"Горняки" стремятся получить существенную компенсацию за сорванные трансферы. По информации источника, гендиректор Сергей Палкин озвучил сумму в размере 50 млн евро – именно столько потерял Шахтер из-за срыва продажи четырех иностранных игроков ("благодаря" разрешению ФИФА замораживать действующие контракты на год).

По словам функционера, недавние правки (регистрация футболистов из УПЛ, которые приостановили соглашения, только после 1 августа) не принесли никакой пользы, а президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино не ответил ни на одно из личных писем. Кроме выплаты компенсации Шахтер просит отменить постановление ФИФА и покрыть судебные издержки клуба.

В донецком клубе отметили, что не смогут рассчитаться с другими европейскими командами за предварительные трансферы, если не смогут продавать своих футболистов.

Напомним, на момент оглашения скандального правила в Шахтере на контрактах было 14 легионеров. После начала российско-украинской войны "горняки" из-за экономических проблем решили продать нескольких иностранцев, однако переговоры с рядом зарубежных клубов были сорваны – последние решили воспользоваться вердиктом ФИФА и забрать игроков бесплатно.

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