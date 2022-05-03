"Скажем так, будущее Шахтера, как и будущее Украины, как и будущее всего украинского футбола зависит от того, как быстро мы победим врага.

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И от этого уже будет отталкиваться все остальное: и футбол, и обычная жизнь, и все то, о чем мы мечтали и говорили в мирное время. Поэтому сегодня вся концентрация – на нашей победе. А потом, я вас уверяю, мы отстроим, сформируем и запустим все очень быстро, в том числе и футбол..

Все, что мы сделаем, когда победим врага, будет намного лучше, чем было до этого: и футбол, и жизнь наша. Все наладится. И знаете, наша победа вдохнет в нас намного больше уверенности и желания построить страну красивее и лучше, чем она была до войны. Поэтому я уверен, что у нас все получится и будет намного лучше", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, уже на этой неделе во Львове состоится заседание руководителей клубов УПЛ, на котором будут рассматриваться варианты начала нового сезона.

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