"Скажімо так, майбутнє Шахтаря, як і майбутнє України, як і майбутнє всього українського футболу залежить від того, як швидко ми переможемо ворога.

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І від цього вже відштовхуватиметься все інше: і футбол, і звичайне життя, і все те, про що ми мріяли і говорили у мирний час. Тому сьогодні вся концентрація – на нашій перемозі, а потім, я вас запевняю, ми відбудуємо, сформуємо та запустимо все дуже швидко, у тому числі й футбол.

Все, що ми зробимо, коли переможемо ворога, буде набагато кращим, ніж було до цього: і футбол, і життя наше. Все налагодиться. І знаєте, наша перемога вдихне в нас набагато більше впевненості та бажання побудувати країну красивішою та кращою, ніж вона була до війни. Тому я впевнений, що у нас все вийде і буде набагато кращим", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, вже цього тижня у Львові відбудеться засідання керівників клубів УПЛ, на якому розглядатимуть варіанти початку нового сезону.

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