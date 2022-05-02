Старт очередного чемпионата Украины будет обсуждаться на заседании представителей команд во Львове.

Представители руководства клубов украинской Премьер-лиги на этой неделе соберутся во Львове, сообщает Tribuna.

УАФ окончательно утвердила решение УПЛ о досрочном завершении чемпионата Украины

На специальном заседании будут обсуждать возможный формат следующего розыгрыша чемпионата Украины. Один из вариантов для обсуждения – проведение сезона 2022/23 на западе Украины, где в настоящее время не ведутся активные боевые действия.

Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был завершен досрочно – турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, а награждение призеров не состоится. Сегодня, 2 мая, УАФ окончательно утвердило это решение.

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