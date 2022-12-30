Палкин озвучил планы Шахтера насчет зимних трансферов
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал возможные усиления "горняков" в зимнее трансферное окно.
"Планируются ли какие-нибудь трансферы зимой? Ну, один мы уже совершили: у Сабуртало купили грузинского правого защитника Гочолейшвили под наш стиль – быстрый, техничный, с акцентом на атаке. А остальные инвестиции будут зависеть от многих факторов, например, уйдет кто-то или нет. Пока еще нет финального решения.
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Трансферное окно еще не открылось, это будет январь – начало февраля. Так что мы можем работать, все впереди. Опять-таки посмотрим, кто будет идти. Речь идет о трансфере? Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, что хотели бы видеть у себя на столе", – поделился Палкин в интервью официальному сайту Шахтера.
Напомним, что Гочолейшвили стал первым зимним новичком Шахтера, перебравшись в донецкий клуб из грузинского Сабуртало. Контракт рассчитан на пять лет, а Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составляет 1 млн евро.
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