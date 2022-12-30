"Чи плануються якісь трансфери взимку? Ну, один ми вже здійснили: в Сабуртало купили грузинського правого захисника Гочолейшвілі під наш стиль – швидкий, технічний, з акцентом на атаці. А решта інвестицій залежатиме від багатьох факторів, наприклад, піде хтось чи ні. Наразі ще немає фінального рішення.

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Трансферне вікно ще не відкрилось, це буде січень – початок лютого. Тож ми можемо працювати, усе попереду. Знов-таки, подивимось, хто йтиме. Чи йдеться про трансфер? Перемовини тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі", – поділився Палкін в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, що Гочолейшвілі став першим зимовим новачком Шахтаря, перебравшись в донецький клуб з грузинського Сабуртало. Контракт розрахований на 5 років, а Transfermarkt повідомляє, що сума трансферу становить 1 млн євро.

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