"Я очень разочарован нашим выступлением. Сегодня мы не были той командой, которой всегда были. Румыния заслужила эту победу, и мы должны продолжать идти вперед. У нас есть еще две игры, и мы должны быть сильными и изменить ситуацию.

"Для всех это было неожиданно": Ребров разнес игроков сборной Украины за сенсационный провал с Румынией

Иногда плохие вещи случаются в самые важные моменты, и так было сегодня. Мы контролировали игру, были на мяче, но нас наказали сразу за первую же ошибку. На таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.

Я бы назвал гол Станчу "евро-голом" – это был очень красивый удар. Но, честно говоря, я был очень уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивными, забьем и все изменится. К сожалению, этого не случилось", – цитирует Степаненко официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины сенсационно уступила Румынии, пропустив три сухих гола. Впереди у "сине-желтых" еще две игры – против Словакии и Бельгии.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника