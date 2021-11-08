"Сегодня завершается более чем 10-летняя история выступлений Дентиньо за Шахтер.

Шахтер официально попрощался с Дентиньо

Дебютировав в июле 2011 года на Донбасс Арене, он 197 раз выходил на поле в "оранжево-черной" футболке, забил 29 мячей и выиграл вместе с командой 16 трофеев. Дентиньо всегда старался быть полезен, в каждом матче играл с огромным желанием и самоотдачей.

Важно и то, что как опытный игрок он помогал адаптироваться в клубе многим бразильским новичкам, внес свою лепту в развитие молодых футболистов. Благодарю Дентиньо за годы, проведённый в Шахтере, за профессионализм, за вклад в успехи команды и желаю новых интересных вызовов и ярких побед! Удачи и всего наилучшего!", – написал функционер в своем Facebook.

Напомним, накануне Дентиньо подтвердил, что покидает Шахтер из-за завершения контракта. Последним матчем в составе "горняков" для него стал поединок 14 тура УПЛ против Колоса.

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