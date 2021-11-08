Полузащитник Шахтера Дентинью сообщил, что больше не будет выступать в составе донецкого клуба.

"Это правда, мой период в Шахтере подошел к концу. Сегодня я сыграл свою последнюю игру в футболке донецкого клуба", – поделился Дентинью в комментарии Footboom после поединка с Колосом. В своем Instagram хавбек выложил фотографию футболки Шахтера, написав ниже "последний танец".

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Напомним, бразильца связывали слухами о возвращении в Коринтианс. Игрок выложил совместное фото с Виллианом, который летом вернулся на родину.

К слову, Дентинью выступал за Шахтер с 2011 года. Всего хавбек отыграл за "горняков" 197 поединков, в которых забил 19 голов и отдал 10 ассистов.

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