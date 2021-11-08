"Сьогодні завершується більш ніж 10-річна історія виступів Дентінью за Шахтар.

Шахтар офіційно попрощався з Дентінью

Дебютувавши в липні 2011 року на Донбас Арені, він 197 разів виходив на поле в "помаранчево-чорній" футболці, забив 29 м'ячів та виграв разом із командою 16 трофеїв. Дентінью завжди намагався бути корисним, у кожному матчі грав із величезним бажанням та самовіддачею.

Важливо й те, що як досвідчений гравець він допомагав адаптуватися в клубі багатьом бразильським новачкам, зробив свій внесок у розвиток молодих футболістів. Дякую Дентінью за роки, проведені в Шахтарі, за професіоналізм, за внесок в успіхи команди та бажаю нових цікавих викликів та яскравих перемог! Удачі та всього найкращого!", – написав функціонер у своєму Facebook.

Нагадаємо, напередодні Дентінью підтвердив, що покидає Шахтар через завершення контракту. Останнім матчем у складі "гірників" для нього став поєдинок 14-го туру УПЛ проти Колоса.

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