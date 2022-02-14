"Мы достаточно популярные игроки на бразильском рынке, поэтому когда какой-то клуб хочет кого-то продать, то они всегда наше имя рядом ставят. Они прекрасно знают, что Шахтер умеет покупать и работать на бразильских рынках.

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В 80% это просто пиар-ход со стороны ребят, желающих продать футболистов. Из этих фамилий (Лима, Артур, Кеннеди) мы ни в ком не заинтересованы. С точки зрения будущих трансферов, мы пока находимся в пассивном состоянии", – сказал Палкин в эфире YouTube-канала Перша ліга.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о якобы заинтересованности Шахтера в подписании флангового защитника Фламенго Рамона Лимы, вингера Челси Кеннеди и хавбека Артура из Флуминенсе.

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