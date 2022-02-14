"Ми досить популярні гравці на бразильському ринку, тому коли якийсь клуб хоче когось продати, то вони завжди наше ім'я поруч ставлять. Вони чудово знають, що Шахтар вміє купувати та працювати на бразильських ринках.

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У 80% це просто піар-хід із боку хлопців, які хочуть продати футболістів. З цих прізвищ (Ліма, Артур, Кенеді) ми ні в кому не зацікавлені. З погляду майбутніх трансферів, ми поки що перебуваємо в пасивному стані", – сказав Палкін в ефірі YouTube-каналу Перша ліга.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про нібито зацікавленість Шахтаря у підписанні флангового захисника Фламенго Рамона Ліми, вінгера Челсі Кенеді та хавбека Артура з Флуміненсе.

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