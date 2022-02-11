"Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано".

"Возможно, больше не удастся сыграть с Месси, Мбаппе, Неймаром": Палкин – о трансфере Игнатенко в Бордо

Движения для маневра особо не было. Я понимал, что у него еще год контракта и нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио. Решили принять предложение Локомотива и продать его. Это впервые в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги", – сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, Мампасси перешел в Локомотив в декабре 2021 года. По неофициальной информации, "железнодорожники" заплатили за 18-летнего защитника 4 миллиона евро. К слову, Марк не сыграл ни одного официального матча за первую команду Шахтера, проведя первую часть сезона на правах аренды в Мариуполе.

Динамо і перерва на Самбу: чому Луческу ігнорує перлину росіянина, яку вже оцінили Баварія та Ман Сіті